Трёхскладный Galaxy Z Trifold получит три батареи, образующие единый аккумулятор

Согласно инсайдерам, Samsung запатентовала новую трёхскладную модель Galaxy Z Trifold, которая получит три батареи, размещённые в разных местах смартфона. Устройство сохранит прежние габариты, но его ёмкость аккумулятора увеличится до более чем 5000 мАч.

Патент детально описывает внутреннюю структуру Trifold, включая точное расположение всех трёх батарей. В сегменте устройства, где расположены камеры, находится самая маленькая батарея, в среднем сегменте, где находится защитный экран, — вторая, а в третьем сегменте, который при складывании оказывается зажатым между двумя другими, находится самая большая батарея. Однако характеристики батарей или скроюсь зарядки не указаны.