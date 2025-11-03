Телефоны
Опубликовано 03 ноября 2025, 07:08
1 мин.

TSMC повысит цены на производство 3-нм и более новых чипов до 10%

И такой шаг даже оправдан
Компания TSMC намерена повысить стоимость контрактного производства 3-нм и более современных чипов на до 10% уже в следующем году.
© Wccftech

Об этом сообщает Taiwan Economic Daily, отмечая, что тайваньский гигант начал пересматривать условия поставок с крупнейшими клиентами.

Решение связано с рекордным спросом на полупроводники, вызванным бумом искусственного интеллекта и обновлением мобильных устройств. Все передовые техпроцессы компании — от 5 нм до 3 нм — работают с 100% загрузкой.

При этом дефицит мощностей только усиливается из-за роста заказов со стороны производителей ИИ-акселераторов и серверных решений.

Кроме того, TSMC несёт огромные расходы на строительство зарубежных фабрик — в США и Японии, что дополнительно подталкивает цены вверх.

Несмотря на подорожание, эксперты считают повышение умеренным. У TSMC по-прежнему нет серьёзной конкуренции на рынке, а партнёры компании сохраняют высокий спрос даже при росте издержек.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
