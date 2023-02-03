У Apple есть, а у Samsung появится не скоро: компания объяснила отказ от спутниковой связи в Galaxy S23

Но, внезапно, корейский техногигант отказался внедрения данной технологии в свои новинки. Но почему? Ответить на этот вопрос решил глава мобильного подразделения Samsung, ТМ Рох.

Он заявил, что потенциально компания может внедрить спутниковую связь в свои смартфоны. Правда, в случае со свежими флагманами она не стала это делать, т.к. технология в настоящее время недостаточно развита, а функции ограничены.

По словам Роха, Samsung рассмотрит возможность внедрения этой функции. Но сделает это лишь тогда, когда будут готовы и инфраструктура, и сама технология.

Напомним, что в смартфонах Apple данная возможность появилась со свежей линейкой iPhone 14.