У Apple "утекли" полные характеристики флагманского iPhone 12 Pro Max

Если подытожить опубликованную информацию, то стоит отметить изменения в автономности нового iPhone 12 Pro Max, который проработает на 2 часа дольше прошлогоднего предшественника. Также внимание привлекает отсутствие разительных изменений в строении камеры: пока мир Android-смартфонов экспериментирует и с 48, и с 64, и даже с 108 Мп модулями, Apple в iPhone 12 останется верна вполне стандартным для нее 16 Мп.

Напомним, что анонс линейки iPhone 12 ожидается в октябре. Причем если iPhone 12 и 12 Max могут поступить в продажу через неделю после презентации, выхода iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, возможно, придется ждать до ноября.