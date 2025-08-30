У флагмана OnePlus 15 не будет накопителя на 24 ТБ, — инсайдер

Об этом со ссылкой на инсайдера пишет портал IT Home. Согласно полученной информации, смартфон будет предлагаться в пяти вариантах конфигурации памяти: 12 / 256 ГБ, 12 / 512 ГБ, 16 / 256 ГБ, 16 / 512 ГБ и 16 / 1 ТБ. Однако Digital Chat Station опроверг подготовку версии с встроенной память на 24 ТБ. По его словам, он не получал от своего источника никаких записей на этот счёт.

Ожидается, что вес устройства составит 215 граммов, а диагональ экрана — 6,78" с разрешением 1,5К. В основе смартфона будет лежать система на кристалле Qualcomm SM8850, известная как Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Камеры OnePlus 15 получат значительное улучшение: смартфон будет оснащён тремя 50 Мп сенсорами. Ёмкость аккумулятора составит 7000 мАч, модель будет поддерживвать 100 Вт проводной быструю зарядку.