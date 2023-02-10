У флагманских Google Pixel 7 начали отваливаться кнопки питания

За последнее время немало пользователей пожаловались на то, что на их устройствах начали случайным образом выпадать кнопки громкости. Разумеется, это вызывает заметный такой дискомфорт и вопросы, учитывая, сколько стоят телефоны.

Согласно этим сообщениям, кнопки невозможно просто так вернуть на место. Несмотря на это, в службе поддержки Google заявили, что эта ситуация не относится к гарантийному случаю.

Особенно данная ситуация озадачивает, если вспомнить прогнозируемый на 2023 год анонс первого складного флагмана поискового гиганта. Если компания не может адекватно отреагировать на столь обыденную «железную» проблему, страшно представить, как она будет отвечать на претензии пользователей, в случае поломки гибкого дисплея.