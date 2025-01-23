У флагманского Xiaomi 15 Ultra будет глобальная версия

Президент компании Лу Вейбин заявил об этом в ходе общения с пользователями на платформе Douyin, отметив, что подробности будут раскрыты после Китайского Нового года.

Смартфон будет работать на HyperOS 2.0, основанной на Android 15, и поддерживать NFC. Кроме того, Xiaomi 15 Ultra оснащён функцией спутниковой связи, а в топовой версии добавлена поддержка системы Beidou для отправки сообщений.

Ожидается, что модель станет лидером начала 2025 года, задав стандарт для флагманских камерофонов.

Анонс устройства запланирован на февраль. Компания заявила, что Xiaomi 15 Ultra «не задерживается» и готова выйти на рынок в срок, чтобы привлечь внимание как на домашнем, так и на международном рынках.