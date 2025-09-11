У Galaxy S26 Ultra выступ камеры вырастет почти вдвое, но зато улучшится качество фото

Опубликовано 11 сентября 2025, 13:441 мин.
У Galaxy S26 Ultra выступ камеры вырастет почти вдвое, но зато улучшится качество фотоНо сам корпус будет тоньше
Samsung готовит заметные изменения в дизайне и камерах будущего флагмана Galaxy S26 Ultra. По данным инсайдера Ice Universe, выступ камеры увеличится почти вдвое — до 4,5 мм против 2,4 мм у Galaxy S25 Ultra.
Причина кроется в улучшенных сенсорах: основная камера получит увеличенную светосилу, что должно повысить качество снимков в условиях низкой освещенности.
Телеобъектив сохранит размер 1/2,52 дюйма при разрешении 50 Мп, но также будет обновлён. Ice Universe отмечает, что это будет самый маленький телевик среди флагманов 2026 года. Интересно, что сам корпус без учета выступа станет тоньше — 7,9 мм вместо 8,2 мм.
Напомним, что презентация всей серии Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года.