У глобальной версии флагманского OnePlus 11 будет урезанная память

У глобальной версии флагманского OnePlus 11 будет урезанная памятьТогда и цена должна быть тоже урезанной
Уже завтра, 7 февраля, состоится анонс OnePlus 11 для глобального рынка. И вот, накануне мероприятия, стали известны неприятные подробности об этой версии устройства.
Фото: GSMArena
Оказалось, что базовый вариант OnePlus 11 для рынка Индии и Европы, в отличие от китайской версии, получит лишь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Для сравнения, в Поднебесной это были 12 и 256 ГБ соответственно.
Напомним, что представленный ранее в Китае OnePlus 11 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3216 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон может похвастаться тройной основной камерой с модулями на 50, 48 и 32 Мп.
GSMArena
Устройство также оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки 100 Вт и процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.