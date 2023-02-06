У глобальной версии флагманского OnePlus 11 будет урезанная память

Оказалось, что базовый вариант OnePlus 11 для рынка Индии и Европы, в отличие от китайской версии, получит лишь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Для сравнения, в Поднебесной это были 12 и 256 ГБ соответственно.

Напомним, что представленный ранее в Китае OnePlus 11 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3216 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон может похвастаться тройной основной камерой с модулями на 50, 48 и 32 Мп.