У Google нашли возможность удалять уже скачанные игры с Android-смартфонов пользователей

Это стало ясно после того, как игра Wayward Souls, популярная среди пользователей Android, была удалена без предупреждения и объяснения причин.

Wayward Souls, классическая RPG, выпущенная в 2014 году, исчезла не только из Google Play Store, но и с устройств пользователей, что подтверждает способность Google удаленно стирать контент.

Пользователи, которые купили игру, обнаружили, что она исчезла, и при попытке доступа к ней в Play Store они сталкиваются с ошибкой 404.

Инцидент выявил серьезную проблему в цифровом владении контентом: купленные товары могут быть удалены в любой момент, часто без компенсации. Это вызывает вопросы о надежности и долгосрочной доступности цифровых покупок.

Google не предоставляет четких правил относительно удаления приложений. В некоторых случаях это может быть связано с нарушением политик разработчика или соглашений о распространении.

Хотя Google заявляет, что пользователи могут продолжать использовать удаленные приложения, в случае с Wayward Souls это оказалось не так.