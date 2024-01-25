У Google Pixel 8 Pro появилась новая «мятная» версия

Это первый раз, когда Google предлагает зеленый цвет для своего флагманского смартфона большого размера, дополняя уже существующие цвета: черный, белый и синий. Кроме того, новая модель будет поставляться с зеленой темой интерфейса.

Внутренние характеристики Pixel 8 Pro «мятный свежий» ожидаются такими же, как и у других версий модели.

Смартфон работает на базе чипа Tensor G3, может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой и операционной системой Android 14. Google также обещает до семи лет поддержки обновлений программного обеспечения для этого устройства.

Новый цветовой вариант представляет собой свежий и стильный выбор для пользователей, которые ищут что-то отличное от традиционных цветов смартфонов.