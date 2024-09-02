У Google Pixel 9 Pro XL вскрылась проблема с реакцией экрана на нажатия

Особенно это заметно при попытке закрыть клавиатуру Gboard с помощью кнопки в левом нижнем углу. Пользователи отмечают, что экран не всегда реагирует на нажатия в этом месте, в отличие от предыдущих моделей линейки.

Проблема проявляется на нескольких устройствах и, судя по всему, затрагивает только угол экрана, где расположена кнопка закрытия клавиатуры.

Хотя это незначительный сбой, он вызывает неудобства, особенно при использовании телефона на ходу. Временным решением может служить закрытие клавиатуры с помощью жеста «назад», но это не устраняет проблему полностью.

Скорее всего, речь идет о программном сбое и Google сможет исправить его в одном из будущих обновлений.