У Huawei появился новый недорогой смартфон Enjoy 70s за $165

Этот четвертый представитель серии Enjoy 70 оснащен 6.75-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц.

На передней панели смартфона расположена 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная макрокамера.

Enjoy 70s работает на процессоре Kirin 710A и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.

К сожалению, у устройства нет слота для карт microSD. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и кнопкой Enjoy X, которую можно настроить для быстрого доступа к часто используемым приложениям.

Устройство работает на базе Harmony OS 4 и имеет батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22.5 Вт. При этом Enjoy 70s доступен в трех цветах: черное золото, снежно-белый и ледяной голубой.

Цена на модель 8/128 ГБ составляет $165, а на версию с 256 ГБ памяти — $190.