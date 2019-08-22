У iPhone 11 Pro обнаружена поддержка стилуса Apple Pencil

На сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun обнаружилась подборка изображений чехлов от популярного производителя Olixar, которые также показывают смартфон iPhone 11 Pro, пока не представленный официально.
Рендеры подтверждают такие особенности дизайна, как безрамочный дизайн с традиционным вырезом экрана в стиле iPhone X и тройная основная камера в квадратном модуле. Кроме того, у чехлов есть одна неожиданная особенность — специальный держатель для фирменного стилуса Apple Pencil.
Ранее стилус Apple Pencil поддерживался только планшетами iPad. Слухи о возможной поддержке стилуса в очередном обновлении iPhone ходят уже давольно давно. Возможно, в этом году Apple исполнит желание своих поклонников.
Официальный дебют iPhone 11 ожидается в сентябре 2019 года.