У iPhone 11 Pro обнаружена поддержка стилуса Apple Pencil

Рендеры подтверждают такие особенности дизайна, как безрамочный дизайн с традиционным вырезом экрана в стиле iPhone X и тройная основная камера в квадратном модуле. Кроме того, у чехлов есть одна неожиданная особенность — специальный держатель для фирменного стилуса Apple Pencil.

Ранее стилус Apple Pencil поддерживался только планшетами iPad. Слухи о возможной поддержке стилуса в очередном обновлении iPhone ходят уже давольно давно. Возможно, в этом году Apple исполнит желание своих поклонников.

Официальный дебют iPhone 11 ожидается в сентябре 2019 года.