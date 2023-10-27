У iPhone 15 нашёлся ещё один брак — теперь трескается заднее стекло

Многие владельцы смартфона сообщают о том, что задняя стеклянная крышка их iPhone 15 начала трескаться спустя короткое время использования.

Некоторые пользователи даже утверждают, что стекло трескается без каких-либо видимых причин, например, без ударов или падений.

На волне растущего недовольства, Apple официально ответила на эти претензии. Представители компании подтвердили, что задняя крышка iPhone 15 действительно изготовлена из стекла, что может делать её более уязвимой для трещин.

По словам Apple, выбор стекла как материала был сделан для лучшего охлаждения устройства. В качестве рекомендации для пользователей, столкнувшихся с этой проблемой, Apple советует использовать защитные чехлы или плёнки.