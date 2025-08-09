У iPhone 17 Air появится копия на Android — Nubia Air

Известно, что Nubia Air получит 6,78" OLED-экран разрешением 2720×1224 пикселей, бюджетный чип Unisoc T8300, 8/256 ГБ памяти, тройную камеру 50, 0,8, 2 Мп и селфи-камеру 20 Мп, аккумулятор 5000 мАч. Толщина корпуса составит 6,7 мм, вес — 172 г.

При этом передняя панель Nubia Air отличается от iPhone 17 Air: вместо выреза или Dynamic Island будет камера с отверстием по центру и подэкранный сканер отпечатков пальцев. О характеристиках и цене пока ничего не известно, но ожидается, что Nubia Air будет дешевле iPhone 17 Air, стартовая цена которого составляет $899.