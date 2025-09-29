У iPhone Air батарея на 20% меньше Galaxy S25 Edge, но такая же автономность

На бумаге преимущество у Galaxy: аккумулятор на 3900 мАч против 3149 мАч у iPhone — почти 20% разницы. При этом смартфон Samsung хоть и толще, но в то же время чуточку легче. Плюс к этому Galaxy предлагает стереодинамики и ультраширокий модуль камеры.

Apple делает ставку на энергоэффективный процессор A19 Pro и оптимизации iOS 26. Именно это, по словам компании, должно компенсировать меньший объем батареи. Тесты PhoneBuff показали, что маркетинг в данном случае не расходится с реальностью.

iPhone Air выдержал 9 часов 58 минут активного использования и 16 часов в режиме ожидания, суммарно — 25 часов 58 минут. Galaxy S25 Edge показал почти идентичные результаты: 9 часов 59 минут активности и 25 часов 59 минут общего времени.

Итог — ничья. iPhone Air доказал, что даже с меньшей батареей может соперничать с главным конкурентом по автономности.