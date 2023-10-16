У iPhone новый баг: у владельцев смартфонов Apple массово пропадают фото и контакты

На форумах техподдержки Apple активно обсуждается ситуация, когда у владельцев смартфонов пропадают все контакты, записанные на устройстве. Однако контакты, синхронизированные с iCloud, остаются на месте.

Проблема была замечена на iPhone с версией iOS 17.0.2. На данный момент Apple не дала официальных комментариев по этому поводу.

Техноблогер Аарон Золло рассказал о другой проблеме: на его iPhone исчезают имена и изображения контактов.

Из-за этого бага контакты отображаются некорректно, вместо фотографий видны белые квадраты, а имена заменяются пустотой. При этом сами контакты не удаляются из памяти устройства.

Еще одна проблема связана с приложением «Фото». Некоторые пользователи сообщают, что их iPhone отказывается показывать снимки и видео, вместо этого отображаются белые квадраты.