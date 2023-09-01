У Microsoft появится собственный складной смартфон

Этот дизайн отличается от большинства существующих складных смартфонов, которые просто складываются пополам.

В патентной заявке описана сложная система, которая позволяет экрану складываться без риска повреждения. Достигается это за счёт специальных камер, которые «перемещают» две половины устройства относительно его «позвоночника», устраняя потенциально вредные напряжения в материале экрана.

Хотя Samsung и LG уже представили похожие технологии, Microsoft надеется, что их уникальный подход позволит им занять свою нишу на рынке.

Напомним, что предыдущие попытки Microsoft в этом направлении (Surface Duo) не были особенно успешными, и линейка была снята с производства.