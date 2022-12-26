У нас тут санкции вообще-то: Apple отказалась подстраивать iPhone 14 под российские мобильные сети

Теперь же стало известно, что им это не удалось. Учитывая, что эти функции улучшают качество связи, а в крупных российских городах более 60% голосового трафика осуществляется через VoLTE, это большая проблема.

Как минимум, в отечественных реалиях новые iPhone не обладают качественной передачей голоса. Дополнительным минусом новинок стал факт того, что раздачу Интернета надо будет настраивать вручную.

Представитель Билайна назвал причиной проблем ограничения со стороны Apple. При этом у Tele2 функции VoLTE и VoWiFi хоть и активируются, сотрудничество с купертиновцами по всем проектам прекратилось весной.

В МТС заявили, что с одной стороны, компания смогла активировать технологию VoLTE для iPhone 14, но с другой — оператор не уверен, что она будет надёжно работать на всех устройствах в стране.