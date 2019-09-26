У необычного смартфона Xiaomi с 180.6%-экраном появится официальный чехол

Но, к сожалению, он так и не показал, как чехол будет выглядеть. Вместо этого маркетолог предложил пользователям самим высказывать свои предположения, каким они видят аксессуар для Mix Alpha. Но учитывая, как выглядит новый смартфон компании (а у него, напомню, всю фронтальную, боковые и большую часть тыльной панели закрывает экран), очень сложно даже предположить, как может выглядеть чехол к такому устройству.