У Nothing Phone (2a) оказалось немало потенциальных покупателей — смартфон сумел заинтересовать

Сразу после запуска Phone (2a) было продано 60 000 устройств. И это всего за час! А к концу первого дня продажи достигли 100 000. Это говорит о том, что Nothing умеет создавать ажиотаж вокруг своих продуктов.

Некоторым пользователям не понравился дизайн Phone (2a), а также пластиковый корпус и базовая защита от пыли и воды IP54.

К камерам также есть вопросы, но стоит отметить, что в этом ценовом диапазоне редко встречаются телеобъективы (даже 50-мегапиксельные сверхширокоугольные камеры).

Дизайн Phone (2a) — это явно дело вкуса, но он довольно уникален, даже среди других смартфонов Nothing. Что же до программного обеспечения, то Nothing больше внимания уделяет стилю, чем ненужным функциям, и компания серьезно относится к обновлениям ПО.

Шутка ли —уже успело выйти первое обновление. Оно добавляет поддержку Ultra XDR в камере, улучшает HDR-съемку, оптимизирует производительность приложений, анимацию и работу сенсорного экрана.

Также были добавлены новые виджеты, один из которых — для записи звонков (что может быть незаконно в некоторых странах).