У Nothing появилась непрозрачная версия недорого Phone (2) с интересной расцветкой

Nothing Phone (2) Special Edition доступен в ограниченном количестве на официальном сайте Nothing по цене €379 за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. С 1 июня его можно будет приобрести и в магазине Nothing в Сохо, Лондон.

Смартфон идентичен стандартному Nothing Phone (2) с 6.7-дюймовым AMOLED экраном, процессором Dimensity 7200 Pro, камерой на 50 Мп с OIS, фронтальной камерой на 32 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой.