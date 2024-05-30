У Nothing появилась непрозрачная версия недорого Phone (2) с интересной расцветкой

У Nothing появилась непрозрачная версия недорого Phone (2) с интересной расцветкойВыглядит свежо и необычно
Этот вариант отличается яркими акцентами красного, желтого и синего цветов, что делает его самым красочным продуктом бренда на сегодняшний день.
Адам Бейтс, директор по дизайну Nothing, отметил, что Phone (2) Special Edition исследует палитру основных цветов, создавая новое выражение для смартфона и превращая его в произведение искусства.
Nothing Phone (2) Special Edition доступен в ограниченном количестве на официальном сайте Nothing по цене €379 за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. С 1 июня его можно будет приобрести и в магазине Nothing в Сохо, Лондон.
Смартфон идентичен стандартному Nothing Phone (2) с 6.7-дюймовым AMOLED экраном, процессором Dimensity 7200 Pro, камерой на 50 Мп с OIS, фронтальной камерой на 32 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой.