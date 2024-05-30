У Nothing появилась непрозрачная версия недорого Phone (2) с интересной расцветкой

Этот вариант отличается яркими акцентами красного, желтого и синего цветов, что делает его самым красочным продуктом бренда на сегодняшний день.

Адам Бейтс, директор по дизайну Nothing, отметил, что Phone (2) Special Edition исследует палитру основных цветов, создавая новое выражение для смартфона и превращая его в произведение искусства.