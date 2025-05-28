У OnePlus появился свой аналог Galaxy AI и Apple Intelligence

Центральным элементом стала кнопка Plus Key, заменившая традиционный переключатель звука. Она позволяет запускать функцию AI Plus Mind для сохранения, сортировки и быстрого поиска важной информации на экране.

AI Plus Mind отличается от обычных скриншотов тем, что использует контекстный анализ — например, автоматически добавляет событие в календарь. В дальнейшем система научится самостоятельно категоризировать сохраненные материалы.

Доступ к функции можно получить как по нажатию на кнопку, так и с помощью жеста из трех пальцев.

Также представлена целая экосистема ИИ-инструментов. Среди них — VoiceScribe для записи и перевода разговоров, AI Translation с поддержкой перевода текста, голоса, изображения и экрана, AI Call Assistant, умный поиск по устройству, улучшение фотографий и подбор «лучших лиц» на групповых снимках. Все данные обрабатываются локально или в зашифрованном облаке.