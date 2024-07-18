У первой раскладушки Xiaomi Mix Flip было «тысячи» прототипов. Их показали

У первой раскладушки Xiaomi Mix Flip было «тысячи» прототипов. Их показалиМасштаб разработки впечатляет
Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь объяснил, почему компания так долго разрабатывала этот продукт, тогда как многие конкуренты уже успели выпустить несколько поколений подобных устройств.
Так, оказалось, что компания начала работу над складным смартфоном 5 лет назад. Цзюнь продемонстрировал множество прототипов и различных инженерных решений, которые компания исследовала за это время.
Среди показанных вариантов были модели с маленькими внешними экранами, круглыми экранами и даже сверхбольшими экранами.
Один из прототипов включал дизайн, где внешний экран и камера были разделены, превращая устройство в стильный миниатюрный фотоаппарат, однако этот вариант был отклонен из-за неудобства при селфи.
Финальный дизайн Mix Flip включает в себя большой внешний экран с отверстием под камеру, что позволяет делать качественные селфи.
Также Лэй Цзюнь подчеркнул, что внешняя поверхность экрана выполнена с использованием технологии микрокривизны, что делает устройство удобным как в удержании, так и в использовании.