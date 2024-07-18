У первой раскладушки Xiaomi Mix Flip было «тысячи» прототипов. Их показали

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь объяснил, почему компания так долго разрабатывала этот продукт, тогда как многие конкуренты уже успели выпустить несколько поколений подобных устройств.

Так, оказалось, что компания начала работу над складным смартфоном 5 лет назад. Цзюнь продемонстрировал множество прототипов и различных инженерных решений, которые компания исследовала за это время.

Среди показанных вариантов были модели с маленькими внешними экранами, круглыми экранами и даже сверхбольшими экранами.