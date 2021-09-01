У пользователей Android «сломались» звонки после обновления приложения Google

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Сегодня в 02:10
У пользователей Android «сломались» звонки после обновления приложения GoogleВ основном это коснулось владельцев смартфонов LG
У пользователей смартфонов на Android, в основном это касается гаджетов LG, пропала возможность совершать и принимать звонки. Это произошло поле обновления приложения Google.
В компании подтвердили наличие проблемы и отметили, что выпустили обновление с «лекарством» от указанного бага. Разработчики Google изучают ситуацию.
Как отмечает источник, в основном с проблемой звонков столкнулись владельцы смартфонов LG: G7, V ThinQ, LG V40 ThinQ, и Q70.