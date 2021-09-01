У пользователей Android «сломались» звонки после обновления приложения Google

В компании подтвердили наличие проблемы и отметили, что выпустили обновление с «лекарством» от указанного бага. Разработчики Google изучают ситуацию.

Как отмечает источник, в основном с проблемой звонков столкнулись владельцы смартфонов LG: G7, V ThinQ, LG V40 ThinQ, и Q70.