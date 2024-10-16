У Realme вышел новый недорогой смартфон P1 Speed с OLED-экраном и 120 Гц

У Realme вышел новый недорогой смартфон P1 Speed с OLED-экраном и 120 ГцЕще и с аудиоджеком!
Устройство получило 6.67-дюймовый OLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона лежит чип Dimensity 7300 Energy, а аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.
На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный сенсор глубины.
Спереди в вырезе под дисплеем находится 16-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон работает на базе realme UI 5.0 с Android 14 и поддерживает расширение памяти через слот для microSD.
Также присутствуют разъём для наушников 3.5 мм, стереодинамики и защита от пыли и воды по стандарту IP65.
Realme P1 Speed доступен в цветах Brushed Blue и Textured Titanium. Цены начинаются от $215 за версию 8/128 ГБ и достигают $250 за вариант 12/256 ГБ. Старт продаж намечен на 20 октября.