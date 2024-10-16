У Realme вышел новый недорогой смартфон P1 Speed с OLED-экраном и 120 Гц

Также присутствуют разъём для наушников 3.5 мм, стереодинамики и защита от пыли и воды по стандарту IP65.

Realme P1 Speed доступен в цветах Brushed Blue и Textured Titanium. Цены начинаются от $215 за версию 8/128 ГБ и достигают $250 за вариант 12/256 ГБ. Старт продаж намечен на 20 октября.