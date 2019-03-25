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Сегодня 16:49

У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

Компания «Воентелеком» построит его на базе сети Tele2

«Воентелеком» получил лицензию лицензию виртуального оператора. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на реестр Роскомнадзора и собственные источники.

«Воентелеком» подчиняется Министерству обороны. Лицензия ему выдана на пять лет и позволяет работать по всей территории России. MVNO будет использовать для работы инфраструктуру оператора Tele2.

Его целевой аудиторией являются российские военные, главным отличием станет повышенная защита и надёжность. По словам федерального чиновника, связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

Оператор будет использовать принцип full MVNO. Это означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек. Это позволит Минобороны поучить полный контроль над сетью и данными, внедрить собственные системы защиты и шифрования, а также развиваться независимо от базового оператора.

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