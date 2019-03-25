У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

«Воентелеком» получил лицензию лицензию виртуального оператора. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на реестр Роскомнадзора и собственные источники.

«Воентелеком» подчиняется Министерству обороны. Лицензия ему выдана на пять лет и позволяет работать по всей территории России. MVNO будет использовать для работы инфраструктуру оператора Tele2.

Его целевой аудиторией являются российские военные, главным отличием станет повышенная защита и надёжность. По словам федерального чиновника, связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

Оператор будет использовать принцип full MVNO. Это означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек. Это позволит Минобороны поучить полный контроль над сетью и данными, внедрить собственные системы защиты и шифрования, а также развиваться независимо от базового оператора.