У сборщиков iPhone свои «войны»: Luxshare выкупила крупную долю Pegatron

Это приобретение согласуется с растущей зависимостью Apple от китайских производителей, таких как Luxshare. Оно укрепляет отношения Apple с Пекином в условиях геополитической напряженности и усиливает ее позиции на важнейшем китайском рынке. Заводы Pegatron в Куньшане и Шанхае играют важную роль в сборке iPhone, что делает Luxshare более заметным игроком в производственной цепочке Apple.

Сделка свидетельствует о динамичном характере технологического производства, где компании постоянно корректируют партнерские отношения, чтобы оптимизировать эффективность и конкурентоспособность. Компания Luxshare, ранее специализировавшаяся на производстве компонентов для iPhone, расширяет свой портфель за счет этого шага, снижая риски, связанные с колебаниями рынка.

Хотя будущая динамика управления и продаж остается неясной, ожидается, что котируемые активы Luxshare увеличатся.