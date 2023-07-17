У складного Samsung Galaxy Z Flip 4 обнаружили «родовую» болячку всех флагманов бренда

У складного Samsung Galaxy Z Flip 4 обнаружили «родовую» болячку всех флагманов брендаКоторую компания ещё и не хочет признавать гарантийной
У последнего складного смартфона Samsung — Galaxy Z Flip 4 — обнаружили проблему с экраном. Данный недостаток уже успел стать «родовой» болячкой всех флагманов этого бренда.
Речь идёт о зелёных и розовых линия на дисплеях, с которыми сталкиваются многие владельцы устройств Samsung. Особенно часто это касается тех из них, в чьих устройствах установлены Super AMOLED-дисплеи.
И хоть Samsung уже признала наличие данной проблемы и ввела политику бесплатного ремонта для определённых моделей серий Galaxy Note 20 и Galaxy S20, она также затрагивает и другие устройства.
Так, например, один из владельцев Galaxy Z Flip 4 заявил о том, что его смартфон также столкнулся с проблемой. Причём случилось это всего через пять месяцев после покупки.
Что самое неприятное во всей этой ситуации, когда он обратился в сервисный центр, ему отказали в бесплатной замене экрана, утверждая, что данная проблема не попадает под гарантийные обязательства.
Представители Samsung пока никак не прокомментировали произошедшее.