У складного Samsung Galaxy Z Flip 4 обнаружили «родовую» болячку всех флагманов бренда

Речь идёт о зелёных и розовых линия на дисплеях, с которыми сталкиваются многие владельцы устройств Samsung. Особенно часто это касается тех из них, в чьих устройствах установлены Super AMOLED-дисплеи.

И хоть Samsung уже признала наличие данной проблемы и ввела политику бесплатного ремонта для определённых моделей серий Galaxy Note 20 и Galaxy S20, она также затрагивает и другие устройства.

Так, например, один из владельцев Galaxy Z Flip 4 заявил о том, что его смартфон также столкнулся с проблемой. Причём случилось это всего через пять месяцев после покупки.

Что самое неприятное во всей этой ситуации, когда он обратился в сервисный центр, ему отказали в бесплатной замене экрана, утверждая, что данная проблема не попадает под гарантийные обязательства.

Представители Samsung пока никак не прокомментировали произошедшее.