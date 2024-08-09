У складных Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 начали выпадать линзы основной камеры

В результате, камеры остаются беззащитными перед пылью и грязью, что также ставит под сомнение заявленную водозащиту по стандарту IP48.

На данный момент случаи выпадения линз еще не приобрели массовый характер, но с учетом возможных температурных перепадов и интенсивного использования проблема может стать более распространенной.