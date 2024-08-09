У складных Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 начали выпадать линзы основной камеры

Опубликовано 09 августа 2024, 07:43
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У складных Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 начали выпадать линзы основной камерыЭто уже даже не смешно
На фоне недавних споров о качестве наушников Galaxy Buds 3 Pro, Samsung вновь оказалась под огнем критики из-за своих новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Flip 6.
Пользователи начали сообщать о проблемах с основными камерами этих устройств: защитные стеклянные линзы камер попросту выпадают.
Причина в ненадежном креплении линз к корпусу с помощью клея, который не выдерживает даже контакта с тканью.
В результате, камеры остаются беззащитными перед пылью и грязью, что также ставит под сомнение заявленную водозащиту по стандарту IP48.
На данный момент случаи выпадения линз еще не приобрели массовый характер, но с учетом возможных температурных перепадов и интенсивного использования проблема может стать более распространенной.