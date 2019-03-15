У смартфонов Galaxy S10 сбоят сканеры отпечатков пальцев, Samsung обещает обновление

Пользователи дебютировавших недавно смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10+ обнаружили неприятную проблему — интегрированные с дисплеем сканеры отпечатков пальцев работают не так хорошо, как хотелось бы.

На смартфоны установлена заводская защитная плёнка. Samsung обещала, что она не будет влиять на работу ультразвуковых сканеров. Тем не менее, оказалось, что с ней сканеры работают хуже, чем без неё. Аксессуары сторонних производителей тоже влияют на сканеры, особенно защитные стёкла.

Корейский производитель уже признал проблему и пообещал выпустить программное обновление, которое повысит точность работы сканера. Самое первое обновление для Galaxy S10 и Galaxy S10+ уже вышло и оно тоже было направлено на улучшение работы сканеров. Тем не менее, Samsung подтвердила, что продолжит работу в этом направлении и сканеры заработают ещё лучше.