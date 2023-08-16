У смартфонов на процессорах Dimensity оказался более быстрый RTX, чем у устройств на Exynos и Snapdragon

Но что интересне, накануне популярный инструмент для тестирования производительности 3DMark представил свой первый тест на трассировку лучей — Solar Bay.

В этом тесте были проверены три ведущих смартфона с мобильными чипсетами, поддерживающими данную технологию: Snapdragon 8 Gen 2, Dimensity 9200 и Exynos 2200.

Тесты показали, что решение от Qualcomm и MediaTek лидируют, причём последний опережает конкурента в среднем на 10%. В то же время Exynos 2200 показывает производительность на 33% ниже лидера.

Это неудивительно, учитывая что старый чип GPU показывает значительное снижение производительности в классических графических тестах.

Однако самым интересным моментом является то, что после обновления драйвера Galaxy S23 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 2 показал улучшение производительности трассировки лучей на поразительные 45%.

Это ставит последний драйвер Snapdragon 8 Gen 2 впереди Exynos 2200 и приближает его к Dimensity 9200.