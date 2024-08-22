У Tecno появился недорогой смартфон Spark Go 1 с новейшим Android 14 Go

Устройство очень похоже на недавно выпущенный Tecno Pop 9, который дебютировал в Нигерии ранее на этой неделе.

Spark Go 1 оснащён 6.67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера на 8 Мп размещена в отверстии в дисплее, а основная камера на задней панели имеет разрешение 13 Мп.