У Tecno появился недорогой смартфон Spark Go 1 с новейшим Android 14 Go

Опубликовано 22 августа 2024, 07:18
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У Tecno появился недорогой смартфон Spark Go 1 с новейшим Android 14 GoКоторый напоминает другое недавнее устройство бренда
Tecno представила новый бюджетный смартфон Spark Go 1, работающий на базе новейшей версии Android 14 Go.
Устройство очень похоже на недавно выпущенный Tecno Pop 9, который дебютировал в Нигерии ранее на этой неделе.
Spark Go 1 оснащён 6.67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера на 8 Мп размещена в отверстии в дисплее, а основная камера на задней панели имеет разрешение 13 Мп.
Смартфон работает на процессоре Unsioc T615, который сопровождается 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ внутреннего накопителя. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, и он поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.
Tecno Spark Go 1 представлен в цветах Startrail Black и Glittery White. Цены и информация о доступности устройства пока не объявлены. Но учитывая характеристики, стоимость явно будет демократичной.