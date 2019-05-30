У Tele2 начались неполадки со связью по всей России

Абоненты оператора Tele2 начали жаловаться на проблемы со связью. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Как показывает карта сервиса DownDetector, сейчас у Tele2 самые серьёзные сбои наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, но также имеются у абонентов в Балашихе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске и Казани.

Проблемы начали наблюдаться примерно с 10 утра по московскому времени и на момент написания новости пошли на спад.

У 54% абонентов наблюдаются неполадки всех сервисов, у 35% — только с мобильной связью, у 9% — не работает мобильный интернет.