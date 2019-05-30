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Сегодня 12:22

У Tele2 начались неполадки со связью по всей России

Абоненты оператора жалуются на сбои

Абоненты оператора Tele2 начали жаловаться на проблемы со связью. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Как показывает карта сервиса DownDetector, сейчас у Tele2 самые серьёзные сбои наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, но также имеются у абонентов в Балашихе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске и Казани.

Проблемы начали наблюдаться примерно с 10 утра по московскому времени и на момент написания новости пошли на спад.

У 54% абонентов наблюдаются неполадки всех сервисов, у 35% — только с мобильной связью, у 9% — не работает мобильный интернет.

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