Опубликовано 23 октября 2024, 07:131 мин.
У ваc Google Pixel 6? Android 15 превратит его в кирпич«Корпорация добра» как всегда...
Пользователи Pixel 6 сообщают о серьезных проблемах после обновления до Android 15, которые приводят к превращению устройства в кирпич.
Особенно часто с поломкой сталкиваются те, кто использует новую функцию «Private Space».
Владельцы отмечают, что после ее активации, смартфон становится полностью неработоспособным. При этом обычные методы восстановления, такие как одновременное нажатие кнопок питания и громкости, не помогают.
На Reddit появились сообщения от пользователей GegoByte и Homer_95, которые столкнулись с этой проблемой.
Один из них отметил, что устройство перестало реагировать после открытия приложения в «Private Space», другой — во время обычного использования, несмотря на достаточный заряд батареи.