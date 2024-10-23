У ваc Google Pixel 6? Android 15 превратит его в кирпич

Особенно часто с поломкой сталкиваются те, кто использует новую функцию «Private Space».

Владельцы отмечают, что после ее активации, смартфон становится полностью неработоспособным. При этом обычные методы восстановления, такие как одновременное нажатие кнопок питания и громкости, не помогают.

На Reddit появились сообщения от пользователей GegoByte и Homer_95, которые столкнулись с этой проблемой.

Один из них отметил, что устройство перестало реагировать после открытия приложения в «Private Space», другой — во время обычного использования, несмотря на достаточный заряд батареи.