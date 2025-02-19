У владельцев этих 18 смартфонов Xiaomi приложение YouTube перестанет работать в ближайшее время

Опубликовано 19 февраля 2025, 07:331 мин.
У владельцев этих 18 смартфонов Xiaomi приложение YouTube перестанет работать в ближайшее времяВ списке есть весьма легендарные устройства
Google объявила, что вскоре приложение YouTube перестанет работать на старых устройствах Xiaomi под управлением Android 7 и 8.
Причина — оптимизация работы сервиса под современные версии ОС и добавление новых функций.
В список попали:
- Xiaomi Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 6, Mi Max, Mi Max 2
- Redmi 4, 4 Prime, 4X, 5, 5A, 5A Prime
- Redmi Note 4, 4X, 5A/Y1, 5A Prime/Y1 Lite
Пользователи всё ещё смогут смотреть видео через сторонние приложения, например, NewPipe.
Но, для стабильной работы YouTube, Google рекомендует обновиться на более современные устройства.