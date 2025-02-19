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Опубликовано 19 февраля 2025, 07:33
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У владельцев этих 18 смартфонов Xiaomi приложение YouTube перестанет работать в ближайшее время

В списке есть весьма легендарные устройства
Google объявила, что вскоре приложение YouTube перестанет работать на старых устройствах Xiaomi под управлением Android 7 и 8.
У владельцев этих 18 смартфонов Xiaomi приложение YouTube перестанет работать в ближайшее время
© XiaomiTime

Причина — оптимизация работы сервиса под современные версии ОС и добавление новых функций.

У владельцев этих 18 смартфонов Xiaomi приложение YouTube перестанет работать в ближайшее время
© XiaomiTime

В список попали:

  • Xiaomi Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 6, Mi Max, Mi Max 2
  • Redmi 4, 4 Prime, 4X, 5, 5A, 5A Prime
  • Redmi Note 4, 4X, 5A/Y1, 5A Prime/Y1 Lite

Пользователи всё ещё смогут смотреть видео через сторонние приложения, например, NewPipe.

Но, для стабильной работы YouTube, Google рекомендует обновиться на более современные устройства.

Автор:Булат Кармак
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