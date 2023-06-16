У владельцев смартфонов Samsung и Google внезапно стёрлись все контакты

Так, пользователи открывали приложение «Google Контакты» на своих устройствах, после чего обнаруживали неприятное сообщение — «В этом аккаунте нет контактов». При этом все контакты благополучно отображались на сайте contacts.google.com.

По словам пользователей, все попытки восстановления или пересинхронизации контактов оказались неудачными.

По словам экспертов, проблема отсутствия контактов на Android-устройствах связана с проблемой синхронизации. Возможно, связанной с сервисами Google Play.

Сама Google пока что никак не комментирует ситуацию. Отметим, что не так давно компания внесла изменение, согласно которому «отключение синхронизации с “Google Контактами” начнёт удалять ранее синхронизированные контакты с вашего телефона Android».