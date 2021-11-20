У Xiaomi уже готова версия MIUI 13 для этих смартфонов

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У Xiaomi уже готова версия MIUI 13 для этих смартфоновСреди них нашлось место даже смартфонам Redmi
Ранее Xiaomi подтвердила, что представит свежую MIUI 13 уже в этом году. А учитывая, что до конца 2021-го осталось чуть более месяца, компания явно должна иметь на руках предрелизные версии системы.
И, судя по последним данным, так оно есть. Более того, по словам инсайдеров, Xiaomi уже разработала рабочую версию MIUI 13 для ряда своих вышедших смартфонов. Всего в их числе оказались 9 девайсов:
- Xiaomi MIX 4 (V13.0.0.1.SKMCNXM)
- Xiaomi Mi 11 Ultra / Xiaomi Mi 11 Pro (V13.0.0.3.SKACNXM)
- Xiaomi Mi 11 (V13.0.0.3.SKBCNXM)
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G (V13.0.0.3.SKICNXM)
- Xiaomi Mi 10S (V13.0.0.2.SGACNXM)
- Redmi K40 Pro+ / Redmi K40 Pro (V13.0.0.3.SKKCNXM)
- Redmi 40 (V13.0.0.2.SKHCNXM)
На данный момент, к сожалению, эти смартфоны нельзя обновить до MIUI 13. Но, возможно, доступ к апдейту появится уже в день анонса новой версии системы.