"Убийца флагманов" обошел по продажам Apple и Samsung

По данным источников, имеющих отношение к агентству, успехи OnePlus в первую очередь связаны с продажами последних поколений флагманов. То же самое, впрочем, можно сказать и про Samsung, которому улучшить показатели помог недавний Galaxy Note 10, а также про Apple, правда в случае с американской компанией, локомотивом все же выступил прошлогодний флагман iPhone XR, который совсем недавно подешевел, став еще более привлекательным с точки зрения цены.