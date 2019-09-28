“Убийца флагманов” OnePlus 7T уже в продаже — в сети появились первые распаковки

Флагман оснащен экраном в 6,5 дюймов с частотой обновления в 90 Гц. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855 Plus, имеет 8 Гбайт оперативной памяти и 128 или 256 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч, с возможностью быстрой зарядки в 30 Вт. Что касается фотовозможностей, OnePlus 7T получил тройную камеру, максимальное разрешение составляет 48 Мп и два оставшихся модуля по 16 и 12 Мп соответственно. В сети уже начали публиковать первые распаковки смартфона.

Устройство имеет два дизайна: голубой и серебристый. Самая скромная версия OnePlus 7T с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти выйдет покупателям в 535 долларов, а с 256 ГБ обойдется в 565 долларов.