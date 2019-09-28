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“Убийца флагманов” OnePlus 7T уже в продаже — в сети появились первые распаковки

Теперь ждем анонс OnePlus 7T Pro
Китайская компания OnePlus открыла продажи нового флагмана OnePlus 7T. На сегодняшний день аппарат можно купить только на индийском рынке, однако уже в октябре покупка станет доступной и в остальных странах.

Флагман оснащен экраном в 6,5 дюймов с частотой обновления в 90 Гц. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855 Plus, имеет 8 Гбайт оперативной памяти и 128 или 256 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч, с возможностью быстрой зарядки в 30 Вт. Что касается фотовозможностей, OnePlus 7T получил тройную камеру, максимальное разрешение составляет 48 Мп и два оставшихся модуля по 16 и 12 Мп соответственно. В сети уже начали публиковать первые распаковки смартфона.

Устройство имеет два дизайна: голубой и серебристый. Самая скромная версия OnePlus 7T с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти выйдет покупателям в 535 долларов, а с 256 ГБ обойдется в 565 долларов.

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