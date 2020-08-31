"Убийца флагманов" Xiaomi Redmi K30 Ultra стал еще ближе к международному запуску

По крайней мере, это следует из того, что оба устройства “засветились” в базе данных Bluetooth Special Interest Group — организации, которая занимается не только разработкой стандартов Bluetooth, но и сертификацией устройств, оснащенных поддержкой их же технологий. И чаще всего получается так, что устройства, появившиеся в базе Bluetooth Group, очень скоро появляются на прилавках по всему миру, а не только в Китае.

Напомним, что в основу Redmi K30 Ultra лег процессор Dimensity 1000+ 5G. Экран смартфона также крайне технологичен: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера устройства расположена в выезжающем из корпуса механизме и имеет разрешение 20 Мп, основная же камера получила квадромодуль на 64, 13, 5 и 2 Мп. Емкость аккумулятора Redmi K30 Ultra составляет 4 500 мАч, при этом также имеется и быстрая проводная зарядка на 33 Вт. Еще из интересного можно отметить, что смартфон оснащен NFC-модулем для бесконтактной оплаты и стереодинамиками.