«Убийца Galaxy Z Fold»: опубликованы качественные фото первого складного флагмана OnePlus

Анонс новинки ожидается уже в августе 2023 года. Утечки CAD-рендеров показали, что OnePlus V Fold имеет большую площадь основания, схожую с Samsung Galaxy Z Fold 4 и Vivo X Fold 2.

Дизайн же новинки включает гладкие металлические бока, вытянутый экран с перфорацией и заднюю панель с отделкой, похожей на кожу, а также камеру с трёмя датчиками и брендингом Hasselblad.