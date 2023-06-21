«Убийца Galaxy Z Fold»: опубликованы качественные фото первого складного флагмана OnePlus

«Убийца Galaxy Z Fold»: опубликованы качественные фото первого складного флагмана OnePlusЖдём полноценного анонса под конец лета
OnePlus готовится к выпуску своего первого складного телефона — OnePlus V Fold.
Анонс новинки ожидается уже в августе 2023 года. Утечки CAD-рендеров показали, что OnePlus V Fold имеет большую площадь основания, схожую с Samsung Galaxy Z Fold 4 и Vivo X Fold 2.
Дизайн же новинки включает гладкие металлические бока, вытянутый экран с перфорацией и заднюю панель с отделкой, похожей на кожу, а также камеру с трёмя датчиками и брендингом Hasselblad.
Ожидается, что основная камера будет на 50 Мп, а дополнят его сверхширокоугольный модуль и перископический объектив.
Вероятно, OnePlus V Fold будет иметь LTPO AMOLED-дисплей с разрешением около 1900 x 2100 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
В основе смартфона будет лежать флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 2.