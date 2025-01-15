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Опубликовано 15 января 2025, 07:01
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«Убийца iPhone 17 Air» от Samsung выйдет в мае — на три месяца раньше смартфона Apple

Только не копируй точь-в-точь
Samsung готовится представить линейку Galaxy S25 на мероприятии Galaxy Unpacked 2025, которое состоится 22 января.
«Убийца iPhone 17 Air» от Samsung выйдет в мае — на три месяца раньше смартфона Apple
© Weibo

Однако главный конкурент iPhone 17 Air — ультратонкий Galaxy S25 Slim — появится в продаже только в мае. Согласно информации инсайдеров, компания решила разделить релизы, чтобы уделить особое внимание новой модели.

Galaxy S25 Slim выделяется своей толщиной всего 6.5 мм, что делает его одним из самых тонких смартфонов в линейке Samsung.

Устройство оснастят 6.6-дюймовым AMOLED-дисплеем и разместят в ценовом сегменте между Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Несмотря на то, что полная презентация тонкой модели может быть перенесена, её короткий анонс ожидается уже в январе.

Выход Galaxy S25 Slim на три месяца раньше iPhone 17 Air подчёркивает амбиции Samsung стать лидером в сегменте ультратонких устройств.

Вопрос только в том, сможет ли новинка оправдать ожидания и завоевать внимание аудитории, которая привыкла к продуктам Apple.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
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