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“Убийца" популярного Redmi K30 получит новейшее 5D-охлаждение
Realme умеет удивлять
В сети появился новый тизер грядущей новинки от Realme — Realme X50 5G. Устройство, судя по последним данным, будет выпущено с прицелом на “убийство” Redmi K30 5G, так как будет иметь очень схожее железо, но при этом стоить будет меньше.
Напомним, что производитель устройства уже подтвердил, что смартфон будет построен на базе Qualcomm Snapdragon 765G, то есть точно том же чипсете, на котором Redmi собрала свой Redmi K30 5G. Теперь же стало известно, что новинка от Realme получит довольно-таки интересную систему пятимерного жидкостного охлаждения, благодаря которой можно рассчитывать на 100-процентное покрытие всех основных источников тепла. Судя по всему, Realme X50 5G сможет похвастаться отсутствием нагрева и сброса частот процессора при нагрузках в тех же играх.
Напомним, что последние утечки говорят о том, что анонс новинки состоится уже совсем скоро — 5 января 2020 года.