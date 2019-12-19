“Убийца" популярного Redmi K30 получит новейшее 5D-охлаждение

Напомним, что производитель устройства уже подтвердил, что смартфон будет построен на базе Qualcomm Snapdragon 765G, то есть точно том же чипсете, на котором Redmi собрала свой Redmi K30 5G. Теперь же стало известно, что новинка от Realme получит довольно-таки интересную систему пятимерного жидкостного охлаждения, благодаря которой можно рассчитывать на 100-процентное покрытие всех основных источников тепла. Судя по всему, Realme X50 5G сможет похвастаться отсутствием нагрева и сброса частот процессора при нагрузках в тех же играх.