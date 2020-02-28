"Убийца" Redmi Note 9 может оказаться дешевле конкурента

Если верить данным интернет-инсайдеров, “убийца” Redmi Note 9 — Realme 6 — может оказаться незначительно, но все же дешевле конкурента. Так, если брать в расчет, что цена смартфонов линейки Redmi Note из года в год практически не менялась и находилась на уровне в 145-150 долларов, то цена Realme 6, которая должна составить 138 долларов, может многих приятно удивить. Особенно учитывая, что новинка будет работать на базе процессора MediaTek Helio G90. Правда, в попытках добиться минимальной цены на новинку, компании пришлось отказаться от планов использовать AMOLED-матрицу, оставив более привычный для данного сегменте IPS, из-за чего сканер отпечатка пальцев было решено разместить на боковой панели устройства.