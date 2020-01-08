"Убийца" Redmi обогнал Xiaomi и Huawei по скорости роста

Как это ни странно, прошедший 2019 год можно без зазрения совести назвать годом Realme. Ведь и вправду — компания не успела появиться, как оказалась у всех на слуху. В последний раз нечто подобное проворачивала другая “дочка” Oppo (а Realme принадлежит именно Oppo, если кто не в курсе) — OnePlus. И, судя по всему, новое ответвление китайского техногиганта покажет не менее впечатляющие результаты в будущем, чем “убийца флагманов”.