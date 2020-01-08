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Сегодня 15:28

"Убийца" Redmi обогнал Xiaomi и Huawei по скорости роста

“Дочка” Oppo настроена вполне серьезно
Как это ни странно, прошедший 2019 год можно без зазрения совести назвать годом Realme. Ведь и вправду — компания не успела появиться, как оказалась у всех на слуху. В последний раз нечто подобное проворачивала другая “дочка” Oppo (а Realme принадлежит именно Oppo, если кто не в курсе) — OnePlus. И, судя по всему, новое ответвление китайского техногиганта покажет не менее впечатляющие результаты в будущем, чем “убийца флагманов”.

Так, если верить официальным данным самой Realme, компания умудрилась отгрузить за 2019 год аж 25 млн различных смартфонов, что примерно на 500% больше, чем было годом ранее. Таким образом бренд, созданный конкурировать с Redmi и Honor, как минимум в одном из показателей обогнал их. Теперь “дочка” Oppo заявила о новой цели — уже в 2020 году продать 2 раза больше устройств, чем она продала за 2019 год, то есть примерно 50 млн смартфонов.

Напомним, что еще в третьем квартале 2018 года Realme занимала лишь 47 место в общем рейтинге самых успешных производителей смартфонов. Но уже во втором квартале года 2019, спустя около года после своего основания, компания умудрилась продемонстрировать отличный рост, расположившись аж в десятке лучших производителей.