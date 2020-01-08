"Убийца" Redmi обогнал Xiaomi и Huawei по скорости роста
Так, если верить официальным данным самой Realme, компания умудрилась отгрузить за 2019 год аж 25 млн различных смартфонов, что примерно на 500% больше, чем было годом ранее. Таким образом бренд, созданный конкурировать с Redmi и Honor, как минимум в одном из показателей обогнал их. Теперь “дочка” Oppo заявила о новой цели — уже в 2020 году продать 2 раза больше устройств, чем она продала за 2019 год, то есть примерно 50 млн смартфонов.
Напомним, что еще в третьем квартале 2018 года Realme занимала лишь 47 место в общем рейтинге самых успешных производителей смартфонов. Но уже во втором квартале года 2019, спустя около года после своего основания, компания умудрилась продемонстрировать отличный рост, расположившись аж в десятке лучших производителей.