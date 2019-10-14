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Сегодня 17:03

"Убийца Xiaomi" показался на реальных фотографиях

На первый взгляд и не скажешь, что фото на “убийца”
Все больше информации о главном конкуренте Xiaomi появляется в сети в преддверии выхода устройства на рынок. Речь конечно же идет о Realme X2 Pro, который призван очень сильно удивить пользователей соотношением цена/характеристики. Очередную порцию сливов добавил известный индийский инсайдер Мукул Шарма, опубликовав живые фотографии устройства.

На фотографиях ниже можно увидеть, что смартфон получил очень приятный дизайн, который, правда, сложно назвать уникальным. Более того — внешне Realme X2 Pro одновременно похож абсолютно на все смартфоны, выпущенные в последние несколько месяцев. Но основная особенность устройства и не в этом.

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Судя по имеющимся данным, Realme X2 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 855 Plus, а также иметь под капотом до 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и до 256 ГБ внутренней памяти стандарта UFS 3.0. Также устройство оснастят дисплеем с частотой обновления 90 Гц, основной квадрокамерой на 64, 13, 8 и 2 Мп и быстрой зарядкой на 50 Вт. И вот за все это, если верить данным инсайдеров, компания попросит до неприличия мало денег. Напомним, что анонс устройства состоится уже завтра, 15 октября, так что ждать информации о цене осталось совсем недолго.

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