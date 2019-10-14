"Убийца Xiaomi" показался на реальных фотографиях

Судя по имеющимся данным, Realme X2 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 855 Plus, а также иметь под капотом до 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и до 256 ГБ внутренней памяти стандарта UFS 3.0. Также устройство оснастят дисплеем с частотой обновления 90 Гц, основной квадрокамерой на 64, 13, 8 и 2 Мп и быстрой зарядкой на 50 Вт. И вот за все это, если верить данным инсайдеров, компания попросит до неприличия мало денег. Напомним, что анонс устройства состоится уже завтра, 15 октября, так что ждать информации о цене осталось совсем недолго.