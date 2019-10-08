"Убийца Xiaomi" получит сразу две батареи

Это стало известно благодаря появлению устройства в базе TENAA. Так, там говорится о том, что аппарат имеет размеры 161 х 75,7 х 8,7 мм, а его масса составляет 199 г. Емкость аккумулятора Realme X2 Pro обозначена как 1950 мАч. Учитывая, что это будет флагманский смартфон, работающий на базе Snapdragon 855 Plus, аккумулятора в 1950 мАч ему явно не хватит — скорее всего мы имеем дело сразу с двумя аккумуляторами в одном устройстве. Подобное решение уже демонстрировала компания Oppo чуть ранее.