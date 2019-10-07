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"Убийца Xiaomi" продемонстрировал фотовозможности своей 64 Мп камеры
В целом, результаты очень неплохие
В сети появились впечатляющие фотографии, сделанные на 64 Мп камеру устройства Realme X2 Pro. Пользователей так впечатлил смартфон, что его прозвали “убийцей Xiaomi”.
Сообщается, что в телефоне реализована поддержка технология быстрой зарядки Super VOOC, мощность которой составляет 50 Вт. Емкость аккумулятора в Realme X2 Pro равна 4000 мАч. Устройство оснащено 6,55 дюймовым экраном с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Камера смартфона состоит из четырех модулей, основной модуль которой имеет разрешение в 64 Мп. Объектив основной камеры оснащен диафрагмой F/1,8. Предполагается, что в Realme X2 Pro добавят стереодинамики и поддержку технологии NFC.
Известно, что Realme X2 Pro должен стать наиболее доступным смартфоном, работающим на базе процессора Snapdragon 855 Plus.Также, смартфон будет самым бюджетным вариантом на рынке с поддержкой частоты обновления экрана 90 Гц.
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